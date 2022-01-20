 أمريكا والهند تؤكدان أهمية الشراكة القوية للتخفيف من تداعيات الانتشار السريع لسلالة أوميكرون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا والهند تؤكدان أهمية الشراكة القوية للتخفيف من تداعيات الانتشار السريع لسلالة أوميكرون

د ب أ
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 8:34 ص | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 8:34 ص

 أكدت الولايات المتحدة والهند أهمية الشراكة القوية للتخفيف من تداعيات الانتشار السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس في مكالمة هاتفية بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان مع وزير الخارجية الهندي هارش شرينجلا حيث ناقشا مجموعة واسعة من القضايا.
وتطرق الجانبان، بحسب البيان، إلى قضية الحشد الروسي العسكري على الحدود الأوكرانية وغيرها من القضايا الإقليمية.
واتفقت شيرمان وشرينجلا على الاستمرار في التنسيق الوثيق بشأن الأهداف والأولويات المشتركة.


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