بايدن يلمح إلى إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية والإمارات ترحب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تدرس إعادة تصنيف الحوثيين في اليمن جماعة إرهابية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي هو الأول له من نوعه منذ بداية العام الجاري.

وكانت جماعة الحوثي نفذت هجوما يوم الاثنين في العمق الإماراتي بواسطة خمسة صواريخ باليستية، وعدد غير محدود من الطائرات المسيّرة، ما أدى إلى انفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي، ومقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة.

ورحبت الإمارات عبر سفارتها في الولايات المتحدة بتصريحات بايدن. وقالت السفارة عبر حسابها الرسمي على تويتر إن "القضية واضحة... إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز على أهداف مدنية، واستمرار العدوان، وتحويل مسار المساعدات عن الشعب اليمني".