وزيرة البيئة تناقش دور البورصة في مواجهة قضية التغيرات المناخية

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، لعرض دور البورصة فى المساهمة فى مواجهة قضية التغيرات المناخية، خاصة فى ظل استعدادت مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور وفد من قيادات ومسئولى البورصة المصرية.

وأعربت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، عن سعادتها باهتمام كل الجهات في الدولة، بموضوع التغيرات المناخية، بل وسعيهم تجاه تبني أنشطة ومشروعات تتماشى مع التوجه الدولى نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام، مشيرة إلى أن فكرة إنشاء منصة لتسويق مفوضات الكربون فى مجملها "جيدة" سيتم دراستها وعمل مقترح بها يتم عرضه على المجلس الوطنى للتغيرات المناخية لإبداء الرأى فى إمكانية التنفيذ والبدء فى هذه المنصة.

وأشارت، خلال الاجتماع، إلى أهمية تنامي وعى الشركات والجهات على مستوى العالم بضرورة الحفاظ على البيئة والعمل على التخفيف من الانبعاثات الكربونية لمواجهة التغيرات المناخية التى باتت تأثيراتها جلية أمام أعين الجميع، مما يتطلب تضافر الجميع لمواجهة تلك المشكلة التى يتعرض لها العالم بأثره سواء دول متقدمة أو نامية، فالكل أصبح أمام المسئولية والخطر يداهم الجميع.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، تطلع البورصة إلى تنفيذ عدد من الأدوار والمسئوليات للمساهمة فى مواجهة التغيرات المناخية، خاصة فى ظل احتياج كل الدول إلى إيجاد حلول وطرق لتمويل المشروعات الخاصة بمواجهة التغيرات المناخية، حيث استعرض رغبته فى تنفيذ منصة يمكن من خلالها تسويق خفوضات الكربون الناتجة من تنفيذ مشروعات تحت آليات أسواق الكربون التى تمت الموافقة عليها تحت مظلة اتفاقية باريس.