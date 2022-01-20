حبس سائق توكتوك 4 أيام بتهمة قتل زميله بزفتى

قررت نيابة زفتى محافظة الغربية، اليوم الخميس، حبس سائق توكتوك، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل سائق توكتوك آخر، بطعنات نافذة أودت بحياته خلال مشاجرة لخلافات بينهما.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم زفتى بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة سوق الغزالي ومقتل أحد الأشخاص، وانتقلت الأجهزة الأمنية بالقسم لمكان البلاغ، وتبين مقتل "م.م" سائق توك توك إثر مشاجرة مع آخر "سائق توكتوك"، طعن على إثرها المتهم، زميله عدة طعنات بسلاح أبيض أودت بحياته في الحال.

وتم ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أصدرت قرارها المتقدم.