سالم: الطلب بشأن عدم البدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي ببعض القرى بسوهاج

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين المقبل طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بشأن عدم القيام بالبدء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى (الحما- جزيرة طما-السكساكة- فاو غرب) التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، وذلك رغم قيام الدولة بادراج قرى مركز طما ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى مرحلتها الأولى والتى قاربت على الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها بجميع قرى طما.

وأوضح سالم، في طلب الإحاطة، أن القرى الأربعة كانوا مدرجين للتنفيذ ضمن خطة تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلا أن الوكالة أعتذرت عن الاستمرار فى تمويل مشروعات الصرف الصحي بالقرى الأربعة على الرغم من أهمية تنفيذ هذا المشروع الحيوي لخدمة قطاع كبير من المواطنين أبناء تلك القرى.

وذكر أن شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج والشركة القابضة للمياه، خاطبت الجهات المعنية لتوضيح موقف القرى الأربعة من مشروع الصرف الصحي وأن الوكالة الأمريكية للتنمية اعتذرت عن التنفيذ وأنه لابد من إدراج تلك القرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى قاربت على الانتهاء خلال مرحلتها الأولى بطما مما يجعل أمر تنفيذ المشروع أكثر صعوبة حال انتهاء المرحلة الأولى للمبادرة بطما دون البت فى موقف القرى الأربعة.