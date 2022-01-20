يونس: صلاح لا يؤدي بنفس مستواه مع ليفربول وكيروش يعمل ضد المنتخب

طالب أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بفرض قيود على لاعبي المنتخب في بطولة كأس الأمم الإفريقية «الكاميرون 2021»، مشيرًا إلى أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، يعمل ضد مصلحة الفريق بإدارته السيئة للمباريات.

وقال أيمن يونس في تصريحات إذاعية عبر راديو «أون سبورت»: «في بعض الأحيان، أرى أن قرارات كيروش في المباريات، تكون ضد مصلحة منتخب مصر، وأتمنى أن يتحسن الأداء خلال المواجهات المقبلة».

وأضاف: «منتخب مصر يفتقد إلى الاتقان في الملعب والقدرة على ترجمة الفرص التي تتاح له في الخط الأمامي».

وتابع: «محمد صلاح لا يؤدي بنفس المستوى الذي يظهر به مع ليفربول الإنجليزي، حيث يفتقد إلى الهدوء والتركيز مع الفراعنة ويفقد الكرة كثيرا».

وأتم: «أطالب وائل جمعة مدير المنتخب الوطني، بخطوة سحب الهواتف من اللاعبين ليلة المباريات، لعدم التأثر بمواقع التواصل الاجتماعي، في ظل الانتقادات الكبيرة من جانب وسائل الإعلام والتي قد تؤثر عليهم سلبا»