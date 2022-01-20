16 لاعبا في بطولة سرياس ايه للكاراتيه بإسبانيا

استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للكاراتيه على مشاركة 16 لاعبا في بطولة سيرياس ايه التي ستقام بمدينة بامبلونا الإسبانية خلال الفترة من 25 إلى 31 يناير الجاري.

ضمت قائمة اللاعبين على الصاوي ونهى فؤاد عنتر وشهد ايهاب ونورهان سلامة ومحمود جلال وزياد الغريب وحبيبة أحمد آدم ونادية السيد أحمد وآية هشام وأسماء مجدي وشهد محمود ويوسف طاهر ومؤمن أحمد سعيد ونور أكرم وملك وائل غبن وزينب ايهاب.

يرأس البعثة سيد نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد والعميد حسام موسى إداري البعثة وسارة عاصم مدرب.

أكد محمد الدهراوي رئيس الاتحاد أن بطولة سيرياس ايه من البطولات الكبرى التي يسعى من خلالها لاعبونا لحصد العديد من الميداليات المتنوعة ما بين الذهبية والفضية والبرونزية.

أضاف أنه يعد أسرة الكاراتيه بأن تتواصل سلسلة الانجازات التي حققها الاتحاد في الفترة الماضية موضحا أن المجلس الحالي يضع صوب عينيه تجاوز العديد من التحديات وتحقيق العديد من الإنجازات.