اليونان تستثمر مليارات في الأسلحة مع استمرار التوترات مع تركيا

وصلت ست مقاتلات فرنسية من طراز رافال اشترتهم اليونان إلى قاعدة عسكرية يونانية اليوم الأربعاء، وهي الدفعة الأولى من 24 طائرة رافال تفاوض عليهم رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العام الماضي.

وللمرة الأولى منذ الأزمة المالية التي تعرضت لها اليونان، والتي منعتها من أي إنفاق عسكري تقريبا بين عامي 2009 و2018، تقوم اليونان بتسليح نفسها، من خلال تخصيص أكثر من 4 مليارات يورو (5ر4 مليار دولار) للانفاق العسكري في عام 2022 فقط.

وترى مصادر سياسية مطلعة أن النزاع مع تركيا بشأن حقوق الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى استفزازات أنقرة المتعددة مؤخرا، لم يتركا لأثينا خيارات أخرى.

وقال ميتسوتاكيس بعد هبوط المقاتلات في مطار "تاناجرا" العسكري بالقرب من أثينا "في القرن الـ21، يعد التسلح مسألة سلام".

ومن المقرر أن يبدأ تسليم الدفعة المقبلة من الطائرات في نهاية عام 2022، على أن يتم نشر الأسطول بأكمله بحلول صيف 2023.