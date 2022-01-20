صرح الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بأن قسم جراحة العيون بكلية الطب البشري نظم اليوم، فعاليات اليوم العلمي تحت عنوان "الحديث في أمراض عيون الأطفال"بالاشتراك مع الجمعية المصرية لعيون الاطفال والحول.



جاء ذلك بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور اسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، ونخبة من اعضاء هيئة التدريس وضيوف الجامعة، وذلك بمركز المؤتمرات بالحرم الجامعي الجديد.



وفي بداية كلمته، رحب الدكتور حسان النعماني بضيوف المؤتمر وقال ان الجامعة تحرص علي تنظيم العديد من المؤتمرات العلميه، وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على المشاركة في الأنشطة والمؤتمرات العلمية والبحثية بالداخل والخارج، والتي لها مردود ايجابي وعظيم في التبادل الثقافي والعلمي والاجتماعي، مما يؤدي إلى تنمية القدرات والمهارات بصفه خاصة والجامعة بصفة عامة، مثمناً دور قسم جراحة العيون في تنظيم العديد من المؤتمرات العلمية المتميزة التي تهدف إلى تطوير مهارات الاطباء للوصول إلى مستوى علمي متميز وتقديم خدمه طبية أفضل لمرضى العيون.



‏وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف إن فعاليات اليوم العلمي تضمنت عدد من الجلسات العلمية حاضر بها أساتذة جراحة العيون من جامعات سوهاج والإسكندرية، والقاهرة، وعين شمس، حيث تم مناقشة كل ماهو جديد وحديث عن أمراض عيون الأطفال، وذلك بحضور نخبة من أطباء العيون من الجامعة، ‏وأطباء مستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات التعليمية من محافظات أسيوط سوهاج، قنا، الأقصر.



وأوضح الدكتور حاتم عمار رئيس قسم جراحة العيون، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار الخطة البحثية للقسم، وهو بداية ‏لمجموعة من الأيام العلمية لبحث ومناقشة الجديد في تخصصات العيون المختلفة، حيث تم اليوم مناقشة عدة موضوعات منها ‏الجديد في علاج الحول عند الأطفال، وأحدث طرق علاج المياه البيضاء، وطرق العلاج الموضعي للمياه الزرقاء وأحدث طرق العمليات في علاجها، إلى جانب مناقشة امراض الشبكية عند الأطفال.



شارك في اليوم العلمي الدكتور جمال عبد اللطيف رضوان أستاذ جراحة العيون وعميد كلية الطب الاسبق، والدكتورة هالة الهلالي نائب رئيس الجمعية المصرية لعيون الاطفال، والدكتورة نهال الشقنقيري رئيس وحده عيون الأطفال بجامعة الإسكندرية.