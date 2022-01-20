البعثة الأممية في مالي تستأنف عملياتها الجوية بعد توقف لمدة أسبوع

من المقرر أن تستأنف البعثة الأممية في مالي عملياتها الجوية مجددا بعد إجراء محادثات مع سلطات البلاد، بعد أن أوقف المجلس العسكري الرحلات الجوية في تلك الدولة التي تقع غربي أفريقيا، والتي مزقتها الأزمات.



وأوقف المجلس العسكري حركة الطيران الخاصة ببعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي(مينوسما) منذ 13 كانون الثاني/ يناير الجاري بعد خلاف حول العقوبات التي فرضتها دول مجاورة.



ورحبت "مينوسما" بهذا التطور المهم في بيان اليوم الخميس، جاء فيه:" تؤكد البعثة مجددا التزامها بالاستمرار في دعم مالي في جهودها لاستعادة السلام الدائم والأمن والاستقرار".



وأكدت البعثة مرة أخرى " استعدادها للبناء على ما تحقق من مكاسب بالفعل فيما له صلة بتوفير السلع والعمالة وكذلك النواحي المتعلقة بمكاسب السلام والمصالحة والترابط الاجتماعى".



وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) عقوبات ضد مالي بعد فشل المجلس العسكري في إجراء انتخابات وتطبيق حكم ديمقراطي.



وقالت الحكومة المؤقتة إنها لن تجرى انتخابات جديدة لمدة أربع سنوات أخرى، بدلا من إجرائها الشهر المقبل بحسب الخطة التي كانت مقررة في الأساس.



وفي أيار/مايو الماضي، أطاح الجيش بالحكومة الانتقالية، التي كان من المقرر أن تظل في السلطة لحين إجراء الانتخابات نهاية شهر شباط/فبراير المقبل.