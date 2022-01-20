خبير أوكراني: مصالح كييف يمكن أن تعمل بمثابة حل وسط بين واشنطن وموسكو في القضايا الأمنية

صرح رئيس المعهد السياسي الأوكراني روسلان بورتنيك، بأن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين العاجلة إلى كييف تشير إلى محاولات واشنطن لإيجاد حل وسط بشأن القضايا الأمنية مع روسيا، والتي يمكن أن تشمل أوكرانيا ومصالحها ولكن بنسخة معتدلة.

وقال بورتنيك -في مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الخميس- "يبحث بلينكن، بالإضافة إلى الدبلوماسية الأمريكية بشكل عاجل عن سبل لتحقيق الاستقرار في الوضع ونماذج للتسويات مع روسيا. ويمكن أن تكون أوكرانيا أحد هذه (الحلول) بالتأكيد. وحاليا، تخشى كييف ذلك بشدة وتتشكك في أن موسكو وواشنطن مستعدتان للتوصل إلى حلول وسط ، بما في ذلك بشأن الأمن على حساب مصالح أوكرانيا والقيادة الأوكرانية.

وأعرب بورتنيك عن اعتقاده بأن بلينكن والقيادة الأوكرانية تناولوا أيضا بعض المقترحات المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات مينسك. وافترض المحلل السياسي أن "بلينكين قد حث كييف على الأرجح على قبول هذه الاقتراحات". ومع ذلك، شكك الخبير في أن الولايات المتحدة طلبت من أوكرانيا التنفيذ غير المشروط للاتفاقيات ولا سيما الشق السياسي الذي أصرت عليه روسيا وجمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبية. وقال الخبير "لا أعتقد أن الغرب مستعد للمطالبة بهذا من أوكرانيا الآن".