ماليزيا: وفاة امرأتين وفقدان 6 مهاجرين في غرق مركب جنوبي البلاد

أعلنت السلطات الماليزية، غرق امرأتين وفقدان 6 مهاجرين؛ إثر غرق قارب كان يقل على متنه 27 مهاجرًا غير شرعي، في مياه مضيق رامونيا بالقرب من منطقة كوتا تينجي من ولاية جوهور، جنوبي البلاد.

وقال اللواء البحري الأول في الولاية نور الحزام زكريا، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الخميس، إنه تم العثور على 19 شخصًا ناجين من بينهم 10 نساء و9 رجال، في حين تم العثور على امرأتين غارقتين، ومازل هناك 6 أشخاص في عداد المفقودين، موضحا أنه تم رصد القارب بمياه بولاو بنتان بإندونيسيا إلى المياه الماليزية، ووجهوا المعلومات إلى أصول القوات البحرية الملكية الماليزية.

جدير بالذكر أن هذا هو ثاني حادث غرق قارب هذا الأسبوع، فمنذ 3 أيام غرقت 6 إندونيسيات ونجا 7 أشخاص آخرون من حادث غرق قارب في مياه بونتيان بيسار من نفس الولاية.