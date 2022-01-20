إزالة 34 تعديا في أول أيام الموجة الـ19 لحملات إزالة التعديات ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في الموجة الـ19 لإزالة التعديات التي بدأت أمس الأربعاء، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير،الذي أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم أمس إزالة 34 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة تزيد عن فدان، ضمن المرحلة الأولى والتي تستمر حتى 30 يناير الجاري، فيما تتواصل أعمال الموجة بحسب الجدول الزمني الذي تم وضعه بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية ليغطي مراكز المحافظة على مدار المراحل الثلاث خلال أشهر: يناير، وفبراير، ومارس.

وأكد المحافظ، على أن ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون