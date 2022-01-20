الولايات المتحدة تحذر روسيا من أي تحرك عسكري في أوكرانيا

حذر البيت الأبيض، روسيا مجددا من أي تحرك عسكري في أوكرانيا، مهددا برد صارم.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - إن تجاوز أي قوات روسية للحدود الأوكرانية سيقابل برد سريع وصارم موحد من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.

وكانت الإدارة الأمريكية قد رجحت -أمس الأربعاء- إمكانية قيام روسيا بشن هجوم على أوكرانيا في أي وقت، محذرة من أن الرد الأمريكي سيشمل جميع الخيارات.

كما أكدت السفارة الروسية في واشنطن - يوم /السبت/ الماضي - أن الاتهامات الأمريكية لروسيا بإعداد ذريعة لغزو أوكرانيا لا أساس لها من الصحة، وتعد بمثابة تأكيد على استمرار الضغط الإعلامي على موسكو.