 الولايات المتحدة تحذر روسيا من أي تحرك عسكري في أوكرانيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الولايات المتحدة تحذر روسيا من أي تحرك عسكري في أوكرانيا

أ ش أ
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 8:36 ص | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 8:36 ص

حذر البيت الأبيض، روسيا مجددا من أي تحرك عسكري في أوكرانيا، مهددا برد صارم.
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الخميس - إن تجاوز أي قوات روسية للحدود الأوكرانية سيقابل برد سريع وصارم موحد من جانب الولايات المتحدة وحلفائها.
وكانت الإدارة الأمريكية قد رجحت -أمس الأربعاء- إمكانية قيام روسيا بشن هجوم على أوكرانيا في أي وقت، محذرة من أن الرد الأمريكي سيشمل جميع الخيارات.
كما أكدت السفارة الروسية في واشنطن - يوم /السبت/ الماضي - أن الاتهامات الأمريكية لروسيا بإعداد ذريعة لغزو أوكرانيا لا أساس لها من الصحة، وتعد بمثابة تأكيد على استمرار الضغط الإعلامي على موسكو.


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