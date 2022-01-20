جمهورية التشيك تلغي التطعيم الإلزامي لكبار السن

تراجعت جمهورية التشيك عن قرارها بجعل تطعيم كبار السن وفئات أخرى إلزاميا.

وأكد رئيس الوزراء الجديد للتشيك بيتر فيالا، بعد اجتماع لمجلس الوزراء في براغ اليوم الأربعاء، أن حكومته لن تفرض التطعيم الإلزامي.

وأوضح السياسي الذي ينتمي للتيار الليبرالي المحافظ، أنه لا يرغب في تعميق الانقسامات في المجتمع.

ووافقت الحكومة السابقة برئاسة أندريه بابيش في كانون الأول/ ديسمبر على جعل التطعيم إلزاميا، في واحدة من خطواتها الأخيرة في السلطة. وكان من المفترض أن تدخل القاعدة حيز التنفيذ في آذار/ مارس.

وكان من المقرر تطبيق التطعيم الإلزامي على من تجاوزوا 60 عاما، وعلى ضباط الشرطة ورجال الإطفاء والجنود وطواقم الرعاية الصحية ودور الرعاية.

وأفاد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بأن 9ر62 % من سكان التشيك تلقوا التطعيم الأساسي ضد كوفيد- 19 إلى الآن.

وتلقى أقل قليلا من ثلث سكان البلاد جرعات تنشيطية ضد كورونا.