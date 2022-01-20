بلينكن:نورد ستريم2 للغاز مصدر قوة ضد روسيا

وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" بأنه "مصدر قوة" في مواجهة روسيا في النزاع بشأن أوكرانيا.



وقال بلينكن:"جدير بالذكر، أن الغاز لا يتدفق عبر نورد ستريم2، ما يعني أن خط الأنابيب ميزة لألمانيا والولايات المتحدة وحلفائنا، وليس لروسيا".



وأضاف أنه ليس هناك شك في أن موسكو تقوم بتقييم الأمر، حيث ترى أنه الخطوة التالية، "خصوصا في ضوء البيانات القوية التي أدلت بها الدول بشأن العواقب الخطيرة التي ستتعرض لها روسيا حال شروعها في مزيد من العدوان على أوكرانيا".



وقال: "لذا نحن في منعطف حاسم".