توافقات اقتصادية إيرانية روسية على هامش زيارة رئيسي

أعلن وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي عن التوصل إلى توافقات اقتصادية مع روسيا، على هامش الزيارة الحالية للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي للبلاد، يتعلق بعضها بتسهيل التعاملات البنكية.

وكتب خاندوزي، على موقع تويتر، أنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي على توافق حول الإسراع بمشاريع لخط ائتمان مشترك بقيمة خمسة مليارات دولار، فضلا عن ثلاثة مشاريع لمحطات الطاقة الكهربائية ومشروعين للسكك الحديدية.

وأضاف أن التوافق شمل أيضا تسهيل التعاملات البنكية، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا).

وكان رئيسي وصل إلى موسكو أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين، وأجرى جولة محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.