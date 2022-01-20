نجاح علاج جديد في القضاء على فيروس الإيدز بفعالية 40%

أجرى فريق أمريكي تجربة ناجحة لعلاج جديد ضد الإيدز على الفئران، إذ تمكن من القضاء علي الفيروسات بالكامل في 40% من فئران التجارب ليكون بارقة أمل للتخلص التام من المرض لـ 38 مليون شخص يعانونه حول العالم.

ونقلت صحيفة ديليميل البريطانية، عن فريق جامعة كاليفورنيا، إن العلاج ينشط الفيروس لتحديد مكانه ومن ثم القضاء عليه بواسطة خلايا مناعية طبيعية.

وقد تم المحو آثار الفيروسات تماما في 4 من أصل 10 فئران تمت تجربة العلاج عليها.

وينقسم العلاج لحقن الجسم بمركب SUW133 المبتكر عام 2017 والذي ينشط الفيروس لتحديد مكانه، وفي الخطوة التالية يتم حقن الجسم بخلايا مناعية طبيعية تقوم بمهاجمة الفيروس البعيد عن المواقع المحصنة في الخلايا المريضة.

ويذكر أن العلاج المتداول بالوقت الحالي للإيدز هو مضاد الفيروسات المرتدة والمبتكر عام 1996 والذي يمنع الفيروس من التناسخ ويوقف العدوي منه، إلا أن الفيروس يبقي كامن في خلايا تي بالجهاز المناعي مستعد لعودة الانتشار بمجرد التوقف عن تناول الدواء إلا أن العلاج الجديد يقضي على الفيروس بالكامل دون احتمال وقوع انتكاسات.

وقد تمت تجربة خلط علاج SUW133 مع مضاد الفيروسات المرتدة في عام 2017 ونجح في القضاء على ربع الفيروسات في يوم واحد فقط.

وتقول جاسلين كيم مشرفة الدراسة إنه عقب التجربة على الفئران وستتم تجربة العلاج على القرود ثم البشر بينما يهدف الفريق رفع الفعالية من 40% إلى 100%.