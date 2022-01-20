أول رحلة جوية في طريقها إلى تونجا منذ الثوران البركاني لإيصال مساعدات

غادرت أول رحلة جوية إلى تونجا من نيوزيلندا، منذ الثوران البركاني الذي حدث يوم السبت الماضي. ومن المقرر أن تلقي إمدادات المساعدات جوا.

وأدى ثوران بركان "هونجا - تونجا - هونجا - هاباي" في تونجا إلى وفاة ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص، وغطى الدولة الواقعة في المحيط الهادئ بالرماد البركاني ، وتسبب في أمواج مد عبر منطقة المحيط الهادئ الأوسع.

وغادرت طائرة من طراز "هركليز" أوكلاند، حاملة حاويات مياه ومعدات للملاجئ المؤقتة ومولدات كهرباء ومستلزمات نظافة وأسرة ومعدات اتصالات ، وفقا لما ذكرته وزيرة الشؤون الخارجية نانايا ماهوتا اليوم الخميس.

وسوف يكون تسليم الإمدادات بدون تلامس في محاولة للحفاظ على تونجا خالية من فيروس كورونا ، وسوف تعود الطائرة إلى نيوزيلندا في وقت لاحق اليوم الخميس.

ولم تتمكن الطائرات حتى الآن من الهبوط في تونجا منذ ثوران البركان حيث كان الرماد البركاني يغطى المدرج الذي تم تطهيره الآن.

ومن ناحية أخرى من المتوقع أن تصل سفينة مساعدات نيوزيلندية إلى تونجا في وقت لاحق اليوم.