ابتكار اختبار دم يكشف احتمالات الوفاة بكورونا

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طور فريق ألماني اختبار دم يعمل بالذكاء الاصطناعي، قادر على تحديد مدى إمكانية تعرض الشخص للمضاعفات المميتة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، حتى يتسنى اختيار الإجراءات العلاجية الأنسب قبيل تطور المضاعفات.

ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية، عن فريق جامعة شاريت أن هناك 14 نوعا من البروتينات في الدم يرتبط مستواها بقدرة الجسم على ردع الفيروس بينما يؤدي انخفاضها للمضاعفات المميتة للمرض.

وتوصلت الدراسة لتلك النتيجة بعد متابعة مستويات 324 بروتينا مختلفا في بلازما الدم لـ 50 شخص في ألمانيا والنمسا، وتم قياس نسب البروتينات في دمهم 349 مرة طوال فترة علاجهم من فيروس كورونا.

وتقول البروفيسورة فلوريان كيرف، مشرفة الدراسة، إن مثل ذلك الاختبار ضروري للتعامل مع فيروس متعدد المضاعفات مثل كورونا الذي تصل مضاعفاته لحد الموت.

وبلغت نسبة دقة الجهاز في كشف بروتينات النجاة من الفيروس في الدم 100%.

ويرجح أن يتم استخدام اختبار الدم المبتكر لتقييم فعالية الأدوية العلاجية للفيروس على الأشخاص المصابين.