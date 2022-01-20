أسعار جميع المحروقات تواصل الانخفاض في لبنان

واصلت أسعار جميع المحروقات في لبنان الهبوط اليوم الخميس حيث انخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 3000 ليرة، وصفيحة المازوت 10600 ليرة والغاز 13800 ليرة.

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم ، أصبح سعر البنزين 95 أوكتان 359 ألفا و600 ليرة والبنزين 98 أوكتان 371 ألفا و600 ليرة والمازوت 323 ألف ليرة، والغاز 278 ألف ليرة.

ويعد هذا ثاني هبوط لأسعار المحروقات في لبنان هذا الأسبوع حيث انخفض أول أمس الثلاثاء سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 6800 و98 أوكتان 7400 ليرة، والديزل أويل 30200 ليرة، والغاز 28600 ليرة.

ويأتي هذا الانخفاض بعد ارتفاعات شهدتها أسعار المحروقات يوم الخميس الماضي حيث وصل سعر بنزين 95 أوكتان 377 ألفا و800 ليرة، وبنزين 98 أوكتان 390 ألفا و600 ليرة، والمازوت 410 آلاف ليرة، والغاز 359 ألفا و500 ليرة.

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع في حجم الدين العام وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية حيث لامس 32 ألف ليرة لبنانية للدولار، وتراجع القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف الليرة.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في البلاد 675 ألف ليرة لبنانية.