مفوضية الانتخابات الليبية: تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق أسماء المرشحين للرئاسة

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أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية عن إصدار قرار رقم (3) لسنة 2022، بشأن تشكيل لجنة لمراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.

وبحسب ما نشرته المفوضية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الخميس، جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2013 ميلادية بشأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخـابات وتعديلاتــه، وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 40 لسنة 2013م بشأن تعيين رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وعلى القرار رقم (2) لسنة 2021 بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي، والقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته، وتعديلاته، وعلى ما جاء بمحضر اجتماع مجلس المفوضية (الأول) المُنعقد بتاريخ 02 يناير 2022م.

وتضمن القرار مجموعة من المواد، أوضحتها المفوضية كما يلي:

مـــــادة (1)

تُشكل لجنة من مختصين بإدارة العمليات تتولى فحص ومراجعة (قوائم التزكية) المقدمة من قبل مترشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسمائهم بالقائمة الأولية الصادرة بموجب القرار رقم (80) لسنة 2021.

مـــــادة (2)

يُقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة تتضمن الوسائل والأليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها؛ يتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية.

مـــــادة (3)

تَرفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية التي تم اعتمادها في اللائحة الإجرائية، ولها الحق في الاستعانة بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.

مـــــادة (4)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى المعنين به التقيد والتنفيذ.