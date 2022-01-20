نائب «حميات إمبابة»: غير الحاصلين على اللقاح أكثر عرضة للإصابة بـ«أوميكرون»

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إنه يجب التعامل مع أني نزلات للبرد على أنها إصابة بفيروس كورونا ويجب على المصاب عزل نفسه حتى يتأكد من الإصابة أو عدمها.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد علي خير، مقدم برنامج «المصري أفندي»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الخميس، أن من أعراض الإصابة بالأميكرون صداع وألم في الحلق، وألم حاد في الجسم، وارتفاع في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أن غير الحاصلين على اللقاح أكثر عرضة للإصابة بـ«أوميكرون».



واستكمل، أن الطبيب هو الوحيد القادر على إعطاء بروتوكول العلاج الخاص لكل حالة على حسب شدة الأعراض، متابعًا أن إذا تعرض المصاب إلى حالة من ضيق التنفس مع ارتفاع درجات الحرارة فيجب إجراء أشعة مقطعية على الجهاز التنفسي فورًا.



وأضاف، أن إذا استمر السعال بعد الإصابة لمدة 8 أيام فيجب إجراء أشعة مقطعية على الجهاز التنفسي للتأكد من عدم تأثره بأي مضاعفات نتيجة الإصابة بالفيروس، لافتًا إلى أن من الممكن إصابة الشخص بالفيروس أكثر من مرة ولكن إذا مر على الإصابة الأولى أكثر من 3 أو 4 أشهر.



