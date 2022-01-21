المبعوث الرئاسي الروسي: ندعم سوريا من أجل تجاوز آثار الحرب

أكد مبعوث الرئيس الروسي الخاص الى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، دعم بلاده لسوريا لتجاوز آثار الحرب.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوري بشار الأسد للمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والوفد المرافق له اليوم الخميس .



وقال بيان رئاسي سوري، أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا)،أن لافرنتييف " أكد أن روسيا الاتحادية تّولي أهميةً خاصةً لتطوير العلاقة مع سوريا بشكل مستمر وتعزيز التعاون بين المؤسسات من كلا الطرفين، ودعم الشعب السوري في كل ما يساعده على تجاوز آثار الحرب، ومعبراً عن ارتياح بلاده للمؤشرات التي تدل على عودة سوريا للعب دورها المهم على الساحة العربية والتي أتت نتيجةً لانتصارات سوريا وإرادة شعبها في الدفاع عن أرضه وإعادة إعمار بلده".



وأضاف البيان السوري أن " الحديث دار خلال اللقاء حول آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، حيث اعتبر الرئيس الأسد أن الضغوط الغربية التي تتعرض لها روسيا في العديد من الملفات يأتي كرد فعلٍ على الدور الروسي المهم والفاعل على الساحة الدولية، ودفاعها عن القانون الدولي ووقوفها في وجه السياسات اللاأخلاقية التي تنتهجها بعض الدول الغربية، ومحاولات هذه الدول خلق الفوضى بهدف التحكم في الدول الأخرى وإرادة شعوبها".



وأوضح البيان أنه " تمّت مناقشة مجالات التعاون الثنائي السوري الروسي والانعكاسات الإيجابية لهذا التعاون في الانتصارات التي تتحقق على الإرهاب، وعودة الأمن والاستقرار إلى معظم الأراضي السورية ".



من جانبه، عبر الرئيس الأسد عن تقديره للجهود التي يبذلها الرئيس بوتين والمسؤولون في روسيا الاتحادية على مختلف المستويات من أجل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعم الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب.