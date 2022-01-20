عطل فني يوقف إمداد إيران لتركيا بالغاز الطبيعي 10 أيام

أبلغت شركة الغاز الوطنية الإيرانية تركيا بوقف إمدادات الغاز الطبيعي للبلاد بدءا من اليوم الخميس ولمدة عشرة أيام بسبب عطل فني، وذلك بعد تراجعها بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن شركة "بوتاش" التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي القول، في بيان، إن كمية الغاز الموردة إلى تركيا من قبل الشركة الإيرانية انخفضت اعتبارا من 17 كانون الثاني/يناير الجاري.

وأوضحت أن كمية مشتريات الغاز الطبيعي انخفضت إلى ما يقرب من ثلثي الكمية المقررة لليوم.

وأضافت أن الشركة الإيرانية أبلغتها بأنها ستوقف توريد الغاز الطبيعي إلى تركيا لمدة عشرة أيام اعتبارا من اليوم.