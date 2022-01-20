 عطل فني يوقف إمداد إيران لتركيا بالغاز الطبيعي 10 أيام - بوابة الشروق
الخميس 20 يناير 2022 8:53 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

عطل فني يوقف إمداد إيران لتركيا بالغاز الطبيعي 10 أيام

د ب أ
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 7:58 ص | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 7:58 ص

 أبلغت شركة الغاز الوطنية الإيرانية تركيا بوقف إمدادات الغاز الطبيعي للبلاد بدءا من اليوم الخميس ولمدة عشرة أيام بسبب عطل فني، وذلك بعد تراجعها بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن شركة "بوتاش" التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي القول، في بيان، إن كمية الغاز الموردة إلى تركيا من قبل الشركة الإيرانية انخفضت اعتبارا من 17 كانون الثاني/يناير الجاري.

وأوضحت أن كمية مشتريات الغاز الطبيعي انخفضت إلى ما يقرب من ثلثي الكمية المقررة لليوم.

وأضافت أن الشركة الإيرانية أبلغتها بأنها ستوقف توريد الغاز الطبيعي إلى تركيا لمدة عشرة أيام اعتبارا من اليوم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك