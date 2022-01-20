 مستقبل وطن بكفر الشيخ يواصل لقاءات المواطنين الأسبوعية مع النواب - بوابة الشروق
الخميس 20 يناير 2022 9:30 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟


النتـائـج تصويت

مستقبل وطن بكفر الشيخ يواصل لقاءات المواطنين الأسبوعية مع النواب

محمد نصار
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 9:01 م | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 9:01 م

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ استقبال المواطنين للقاء النواب يومي الخميس والسبت من كل أسبوع، انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول.

 

وتلقى اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب عن الحزب، اليوم الخميس، عددا من الطلبات والشكاوى المتنوعة بحضور الدكتور علي أبو شوشة الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم كفر الشيخ، والمحاسب عبد الحميد مرعي عضو هيئة مكتب المحافظة، وبعض قيادات وأعضاء الحزب.

 

وقال عمارة إن الطلبات خاصة بوزارات التربية والتعليم الزراعة والتموين والصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والتربية والداخلية وطلبات مساعدات مالية، وشكاوى أخرى متنوعة، مؤكدا حل أكثر من 35 مشكلة في الحال عن طريق الاتصال بالجهات المعنية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك