مستقبل وطن بكفر الشيخ يواصل لقاءات المواطنين الأسبوعية مع النواب

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ استقبال المواطنين للقاء النواب يومي الخميس والسبت من كل أسبوع، انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول.

وتلقى اللواء سعيد عمارة، عضو مجلس النواب عن الحزب، اليوم الخميس، عددا من الطلبات والشكاوى المتنوعة بحضور الدكتور علي أبو شوشة الأمين المساعد نائب أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم كفر الشيخ، والمحاسب عبد الحميد مرعي عضو هيئة مكتب المحافظة، وبعض قيادات وأعضاء الحزب.

وقال عمارة إن الطلبات خاصة بوزارات التربية والتعليم الزراعة والتموين والصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والتربية والداخلية وطلبات مساعدات مالية، وشكاوى أخرى متنوعة، مؤكدا حل أكثر من 35 مشكلة في الحال عن طريق الاتصال بالجهات المعنية.