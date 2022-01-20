الكرملين: الاتصال بين بوتين وبايدن غير مستبعد ونرحب به

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، أن الاتصال بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن، غير مستبعد، مشيرا إلى أن بلاده ترحب بمثل هذه الاتصالات والمحادثات لأنها مفيدة لكلا البلدين.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي بأنه لا يستبعد عقد قمة جديدة مع نظيره الروسي: "إننا لا نستبعد اتصالا آخر بين الرئيسين، ونرحب بمثل هذا التواصل لأنه مفيد لكلا الدولتين".

وأضاف بيسكوف: "نحن لا نستبعد أيضا أنه بعد أن نتمكن من التعرف على الرد الأميركي على الضمانات الأمنية، سيقرر الرئيسان بوتين وبايدن اللقاء بشكل شخصي لمناقشتها".