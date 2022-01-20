ناجون من الهولوكوست يستنكرون تشبيه قيود كورونا بالمحرقة

استنكر ناجون من الهولوكوست المقارنة المستمرة بين التدابير التي يتم فرضها لاحتواء جائحة كورونا وبين معاناة اليهود خلال الهولوكوست.



ونشرت حركة مقاومة معاداة السامية تقريرا اليوم الخميس يوثق الاستهانة المتزايدة خلال العامين الماضيين للمحرقة عبر الإنترنت.



فمنذ مطلع عام 2020 ، تم تسجيل أكثر من 60 مليون تعليق إلكتروني يربط بين التدابير المفروضة لمكافحة الجائحة ومصطلحات ذات صلة بالهولوكوست.



وقال ساشا رويتمان دراتوا، رئيس الحركة، إن قيام سياسيين في أوروبا والولايات المتحدة وحتى في إسرائيل بتشبيه قيود كورونا بالجرائم النازية ضد اليهود أمر يخدم منكري الهولوكوست.



ويأتي نشر التقرير قبل أسبوع من إحياء ذكرى المحرقة، في 27 كانون الثاني/يناير الجاري، والذي تخطط ألمانيا وإسرائيل فيه لرفع مشروع قرار للأمم المتحدة يدين إنكار المحرقة.