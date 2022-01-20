قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن تحليل «pcr» قد لا يثبت الإصابة بفيروس كورونا، لافتًا إلى أهمية عزل الشخص لنفسه حال الإصابة بالإنفلونزا العادية أو «كوفيد-19»؛ لأن كليهما أمراض معدية.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفة لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، صباح الخميس، أن عزل المواطن لنفسه حال الإصابة بالبرد أو كورونا يحافظ على الصحة العامة والمواطنين، معقبًا: «البرد العادي يجب أن يحترم؛ لأن الإنفلونزا العادية لها تداعيات تشابه الإصابة بفيروس كورونا».

وذكر أن الوفيات المرصودة سنويًا نتيجة الإنفلونزا الموسمية 500 ألف حالة، وذلك وفقًا للإحصائيات ما قبل جائحة كورونا، مضيفًا: «الإداري المباشر عليه أن يحترم شكوى المريض ويمنحه فرصة للجلوس في المنزل 3 أو 4 أيام حتى لا ينقل العدوى إلى أحد».

وعن موقف لقاحات كورونا، أوضح مستشار الرئيس للصحة أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى قارب من 60 مليونًا والحاصلين على الثانية نحو 35 مليونًا، إضافة إلى أن الحاصلين على الجرعة المعززة نصف مليون مواطن، مشيرًا إلى أن عدد الملقحين يوميًا يتراوح من 350 ألفًا إلى 500 ألف شخص.

وأشار إلى وجود إقبال شديد وتدفق مستمر من اللقاحات في مصر، موضحًا أن الحكومة ووزارة الصحة أصدرت تعليماتها منذ فترة بإعطاء اللقاحات للفئات ما بين 12 إلى 18 عامًا؛ لزيادة المناعة الجماعية ضد كورونا.

وشدد على أهمية لقاحات كورونا كسلاح في التقليل من معدلات الدخول إلى المستشفيات والوضع على أجهزة التنفس الصناعي ودخول الرعاية المركزة، مختتمًا: «من يحصل على اللقاح قد يصاب بالفيروس وينقل العدوى لكن التطعيمات لا زالت سلاحًا يعترف به العالم كله».

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وتابع الرئيس خلال الاجتماع الموقف الوبائي الراهن لانتشار فيروس كورونا على مستوى الجمهورية.