بايدن يتوقع غزوا روسيا لأوكرانيا ويشير إلى «مخاوف وجودية» لدى بوتين

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ، الأربعاء، غزوا روسيا لأوكرانيا، مشيرا إلى "مخاوف وجودية" لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محذرا من عواقب اقتصادية كبيرة عندما يحدث مثل هذا "التوغل البسيط".

إلا أن بايدن أشار خلال مؤتمر صحفي هو الأول له من نوعه منذ بداية العام الجاري إلى أن "توغلا بسيطا" سيثير ردا أقل من غزو واسع النطاق للبلاد.

ووصفت شبكة (سي إن إن) الأمريكية تنبؤ بايدن بالغزو بأنه أقوى اعتراف حتى الآن بأن الولايات المتحدة تتوقع تماما أن يتخذ بوتين هذه الخطوة، بعد حشد 100 ألف جندي على طول الحدود الأوكرانية.

وقال بايدن: "لست متأكدا من أنه (بوتين) واثق مما سيفعله. تخميني هو أنه سيمضي قدما.. عليه أن يفعل شيئا".

وبعد أن تحدث مع بوتين مرتين الشهر الماضي، قال بايدن إنه يعتقد أن نظيره الروسي لديه "إدراك جيد" للعقوبات الاقتصادية التي تستعد واشنطن لفرضها.