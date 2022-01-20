أدان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني خلدون حينا، ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، ورفض اللجنة هدم منزلين لعائلتين في حي الشيخ جراح في المدينة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن حينا " رفضه لسياسات الاحتلال في مدينة القدس، التي تهدف إلى تغيير الوضع القائم والتهجير القسري لأبناء المدينة خاصة أبناء حي الشيخ جراح، ورفض ممارسات الاحتلال الهادفة إلى تشريد الفلسطينيين من منازلهم لإحداث تغيير ديمجرافي بما يتعارض مع المواثيق الدولية ".

كما أكد أهمية الدور الذي يقوم به الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، وأهمية الوصاية الهاشمية في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة.