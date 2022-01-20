يختتم اليوم الخميس طلاب الصف الرابع الابتدائي بالمنوفية، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول يناير 2022، إذ يؤدون اختبار مادة الرياضيات.

بينما يؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي اختبار اليوم الثالث في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية وسط اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بعدوى كورونا، فيما يؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني اختبار مادتي العلوم والتربية الدينية خلال الفترة المسائية.

وفي سياق متصل، تستعد المدارس الإعدادية الرياضية وعددهم مدرستين بواقع مدرسة بإدارة شبين الكوم ومدرسة بإدارة منوف التعليمية لعقد الاختبارات العملية لطلاب الشهادة الإعدادية الرياضية بدء من السبت الموافق 22 من يناير الجاري ولمدة أسبوع، وفقا للمواد والتخصصات بكل مدرسة.

وفي ذات السياق، يؤدي طلاب الصف الاول الثانوي العام اختبار اللغة العربية في أول أيام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، والمقرر أن تبدأ السبت القادم الموافق 22 من يناير الجاري.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، قد أعلنت موعد تسليم خطابات الندب للمشاركين في أعمال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الاول يناير 2022 للشهادة الإعدادية العامة والتي من المقرر أن تبدأ امتحاناتها يوم التاسع والعشرين من يناير الجاري.