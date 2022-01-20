 إدارة بايدن توافق على تقديم 200 مليون دولار مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا - بوابة الشروق
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إدارة بايدن توافق على تقديم 200 مليون دولار مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا

د ب أ
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 8:48 ص | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 8:48 ص

وافقت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقديم مساعدات دفاعية إضافية لأوكرانيا تقدر بـ 200 مليون دولار وسط تزايد التوترات مع روسيا.
وذكرت صحيفة (ذا هيل) الأمريكية، اليوم الخميس، أنه تم تأكيد هذه المساعدات اليوم خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن لأوكرانيا ولقائه برئيسها فولوديمير زيلينسكي.
وأوضحت أن هذه المساعدات تعد جزءا من جهود أمريكية لدعم أوكرانيا فيما لو تعرضت لهجوم من جانب روسيا.
وأكد بلينكن للرئيس الأوكراني أن أوكرانيا تحظى بدعم من الولايات المتحدة وحلفائها إذا ما تعرضت لاعتداء، مشيرا إلى أن هناك خططا لزيادة هذه المساعدات لأوكرانيا.

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