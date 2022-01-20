 الدنمارك تسجل 39 ألفا و618 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة - بوابة الشروق
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الدنمارك تسجل 39 ألفا و618 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 10:15 ص | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 10:15 ص

سجلت الدنمارك 39 ألفا و618 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 16 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الخميس.

بذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و253 ألفا و200 إصابة، والوفيات إلى 3553 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 13 مليونا و543 ألفا و181 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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