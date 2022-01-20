كوريا الجنوبية تتوقع تحسين الإنتاجية عبر توسيع نظام العمل من المنزل

أظهر تقرير للبنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم الخميس، أن الدولة أمامها فرصة أكبر لتحسين الإنتاجية من خلال توسيع نظام العمل من المنزل، نظرا لتزايد نسبة استخدام الإنترنت وإمكانية تفادي وقت التنقل الطويل الناجم عن الاختناقات المرورية المزمنة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، عن التقرير، أن عدد الأشخاص المستفيدين من نظام العمل من المنزل ارتفع إلى 14ر1 مليون شخص، أي 2ر4% من العاملين في العام الماضي، مقابل نحو 95 ألف شخص (3ر0%) فقط في عام 2019 قبل اندلاع جائحة كورونا.

ومع ذلك، لم يتم اعتماد النظام على نطاق واسع حتى الآن، حيث تعد نسبة الأشخاص الذين يعملون من المنزل أعلى بكثير في الشركات الكبرى والمهن التي تتطلب مهارة مقارنة بالفئات الأخرى.

وجاء في التقرير: "نحن ندرس الوضع في بلدان مثل بلدنا لديها مجال أكبر لتحسين الإنتاجية بالنظر إلى طول وقت التنقل الذي يهدره الموظفون والبنية التحتية القوية لتكنولوجيا المعلومات".

وجاء في التقرير أن الشركات الكبرى والمهن التي تستلتزم مهارة خاصة في قطاعي التكنولوجيا والمالية أصبحت أكثر تبنيا للعمل من المنزل، وينخفض معدل تبني هذا النظام نسبيا بين العاملين في الضيافة والمطاعم والمجالات الصحية والترفيه.

وأظهر التقرير أن أجور المستفيدين من العمل من المنزل نمت بنسبتي 8ر11% و2ر8% على أساس سنوي في عامي 2020 و2021 على الترتيب، مقابل 4% و7ر2% بالنسبة لأولئك الذين اضطروا إلى التنقل.

واعترف التقرير بأن العمل من المنزل يمكن أن يكون له بعض المزايا الأخرى مثل تقليل المخالطة الشخصية بين العاملين.