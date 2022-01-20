إسرائيل تتفق مع ألمانيا على صفقة غواصات بمليارات الدولارات

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الخميس، أن اسرائيل وألمانيا اتفقتا بشكل نهائي على صفقة لشراء ثلاث غواصات من مجموعة شركات "تيسن كروب" الألمانية الصناعية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.



وأوضحت الوزارة أنه تم إبرام الصفقة التي تشمل شراء ثلاث غواصات من الفئة الجديدة "داكار"، عقب تجميدها طيلة سنوات بسبب شبهات فساد حول بيع ألمانيا لهذه الغواصات لإسرائيل.



وأضافت الوزارة أنه من المقرر توريد الغواصة الأولى إلى إسرائيل في غضون تسع سنوات، موضحة أن تكاليف الصفقة تبلغ نحو ثلاثة مليارات يورو (4ر3 مليار دولار)، وأشارت إلى أن الحكومة الألمانية ستتحمل جزءا من التكاليف.



وستكون الغواصات الثلاث أكبر غواصات تصنعها "تيسن كروب" إلى اليوم وسيتم تزويدها بخلية وقود.

ويجري بالفعل تشييد حوض بناء سفن ومصنع إنتاج خلايا وقود في مدينة كيل.



جدير بالذكر أن إسرائيل تمتلك بالفعل ست غواصات ألمانية من "تيسن كروب". ومن المقرر أن تحل الغواصات الثلاث الجديدة محل الطرازات القديمة تدريجيا.



وقال رولف فيرتز، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسن كروب": "إن هذا الاتفاق يبين الالتزام الكبير لتيسن كروب للأنظمة البحرية في ضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل".



وقال رئيس وزراء ولاية شليسفيج هولشتاين، دانيل جونتر، إن الصفقة تمثل أخبارا جيدة للغاية لحوض السفن ومدينة كيل.



وأضاف: "يعد القرار إشارة واضحة على أن الشركة على المسار الصحيح في طريقها المختار في قطاع بناء الغواصات وتحظى بتقدير كبير باعتبارها رائدة في الابتكار والتكنولوجيا".



يشار إلى أن هناك قضية فساد سارية حاليا ضد عدة أطراف في إسرائيل على خلفية صفقة الغواصات.



وكان قد تم استجواب رئيس الحكومة الاسرائيلية السابق بنيامين نتنياهو أيضا، إلا أنه لم يكن محل اشتباه، وإن كان قد تم اتهامه بتنفيذ صفقات الغواصات رغما عن إرادة الجيش ووزارة الدفاع. وتخطط الحكومة الحالية تحت رئاسة نفتالي بينيت لتشكيل لجنة تقصي حقائق.



ولكن ألمانيا مستعدة على الرغم من ذلك لدعم عملية البيع. وبررت الحكومة الاتحادية ذلك في الماضي بالمسؤولية الخاصة التي تتحملها ألمانيا تجاه أمن إسرائيل. وكانت التحقيقات في هذه القضية قد توقفت في ألمانيا في نهاية عام 2020 بسبب "عدم كفاية الأدلة".



وبحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية، ارتفعت قيمة الصفقة، التي كانت تقدر أصلا بنحو 8ر1 مليار يورو، منذ أن تم التفاوض بشأنها في عام 2017.



يشار إلى أن بيع غواصات لإسرائيل يعد مثار جدل على نحو خاص؛ لأنه نظريا يمكن تزويدها بأسلحة نووية، بحسب الخبراء. إلا أن إسرائيل ذكرت أنها تنوي استخدامها في الأساس لحماية منصات إنتاج الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط.