الأرصاد: شبورة مائية صباحا على معظم الأنحاء وأمطار وصقيع غدا الجمعة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا الجمعة، يشهد شبورة مائية صباحا، تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن غدا الجمعة، يشهد فرص سقوط خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وأكدت أن طقس غدا الجمعة، بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل علر جنوب سيناء ومائل للدفء على جنوب الصعيد، على أن نشهد طقس شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.