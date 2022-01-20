 الأرصاد: شبورة مائية صباحا على معظم الأنحاء وأمطار وصقيع غدا الجمعة - بوابة الشروق
الخميس 20 يناير 2022 12:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الأرصاد: شبورة مائية صباحا على معظم الأنحاء وأمطار وصقيع غدا الجمعة

إسلام جابر
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 12:05 م | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 12:05 م

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن غدا الجمعة، يشهد شبورة مائية صباحا، تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي، أن غدا الجمعة، يشهد فرص سقوط خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وأكدت أن طقس غدا الجمعة، بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل علر جنوب سيناء ومائل للدفء على جنوب الصعيد، على أن نشهد طقس شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك