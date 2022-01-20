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تصدر اليوتيوبر الكويتي حسن سليمان الشهير بـ "أبو فلة"، محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نجاح حملته لصالح العائلات التي تعاني برد الشتاء.

وتمكن أبو فلة، من جمع أكثر من 11 مليون دولار لمساعدة اللاجئين بعد 12 يوما من تواجده دخل الغرفة الزجاجية التي أذاع منها بثا مباشرًا ضمن حملة خيرية إنسانية أجراها بالتعاون مع مبادرات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وترصد «الشروق»، في هذا التقرير أهم المعلومات عن اليوتيوبرز الكويتي أبو فلة:

- من مواليد دولة الكويت عام 1998

- لم يكمل دراسته الجامعية لأسباب مالية، إذ وقف المال عائقاً له.

- تسبب الإحباط الدراسي الذي مر به إلى التفكير في فتح قناة على يوتيوب.

- سمى حسن القناة باسم كلمة فلة في البداية، وهي كلمة خليجية بمعنى المرح

- أنشأ أبو فلة قناته على اليوتيوب في عام 2016، باسم قيمز فلة إلا أنه قد غير الاسم بعد فترة لتصبح باسمها الحالي أبو فلة

- تضم قناته 23 مليون مشترك مع أكثر من 3 مليارات مشاهدة.

- تختص القناة في مجال ألعاب الفيديو والمقالب والتحديات.

- في بثه المباشر الأخير استطاع أبو فلة دخول موسوعة جينيس، باعتباره صاحب أطول بث مباشر، إذ وصل إلى ما يقارب 200 ساعة.

- رغم هذا النجاح لم تحظ بدايات أبو فلة مع يوتيوب باستحسان والده الذي اعتبر أن اليوتيوب "فضاء للشياطين".

- وتحت ضغط الأم اقتنع الزوج وسمح لابنه بالسعي وراء حلمه.

- في نوفمبر 2021 نجح أبو فلة في جمع مليون دولار لإغاثة لاجئين سوريين في 28 ساعة فقط عبر بث مباشر أيضاً على يوتيوب.