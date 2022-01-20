توقعات بتحقيق فائض أولي أقل من المستهدف بنهاية العام المالي الجاري

بنوك استثمار: زيادة مصروفات الدولة وارتفاع التضخم وراء تراجع الفائض الأولي في النصف الأول

علياء ممدوح: «المالية» تأخرت في توقيع عقود التحوط ضد ارتفاع أسعار السلع

يرى عدد من محللي بنوك الاستثمار، أن زيادة مصروفات الدولة بعد ارتفاع الضغوط التضخمية من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية عالميا، والتى تستورد مصر معظمها، وراء تراجع الفائض الأولى فى النصف الأول من العام المالى الجارى.

ولأول مرة منذ 4 أعوام، تحقق الموازنة العامة تراجعا فى الفائض الأولى، والذى انخفض خلال النصف الأول من العام المالى الجارى، بنسبة 77% ليسجل 3.2 مليار جنيه، مقابل 14 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى.

ويعنى الفائض الأولى فى الموازنة العامة أن تتخطى إيرادات الدولة مصروفاتها، دون احتساب فوائد الديون.

من جانبها توقعت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلى لدى بنك الاستثمار «سى آى كابيتال»، أن تحقق الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالى الجارى فائضا أوليا دون المستهدف البالغ 2% من الناتج المحلى الإجمالى.

وتابعت «سعادة»، أن العام المالى الحالى سيشهد تحقيق فائض أولى بنحو 1% فقط، وهو أقل من العام الماضى الذى سجل 1.5%، «وهذا يعود بالطبع إلى ارتفاع مصروفات الدولة، خاصة فى بند دعم السلع الغذائية بعد زيادة أسعار استيرادها عالميا».

وحققت الموازنة العامة للدولة فائضا أوليا فى العام المالى 2017 ــ 2018، بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو الأول لها منذ 10 أعوام، ثم سجلت فائضا أوليا فى موازنة 2018 ــ 2019 بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى؛ حيث كان ثانى أعلى فائض أولى حول العالم، كما حققت فائضا أوليا بـ 93 مليار جنيه وبنسبة 1.46% من الناتج المحلى الإجمالى فى موازنة العام الماضى، فيما تستهدف وزارة المالية تحقيق فائض أولى 2% سنويا على المدى المتوسط.

وأضافت «سعادة»، أن أهم ما يقلل تأثير زيادة الأسعار العالمية على الموازنة العامة وتحقيق فائض أولى، هو تحريك بعض أسعار السلع المدرجة ضمن منظومة الدعم بالتزامن مع ارتفاع أسعارها عالميا، مع تحسن إيرادات الموازنة العامة للدولة نتيجة تشديد الرقابة على تحصيل الضرائب.

وفى وقت سابق، أعلنت الحكومة رفع أسعار السكر التموينى 23% ليسجل 10.5 جنيه للكيلو، كما رفعت سعر بيع الزيت من 17 إلى 25 جنيها للزجاجة زنة 1 لتر بعد الزيادة فى أسعاره عالميا، مع استيراد الحكومة نحو 98% من احتياجاتها منه.

من جانبها قالت علياء ممدوح، محللة الاقتصاد الكلى فى «بلتون»: إن زيادة الضغوط على الموازنة العامة من ارتفاع أسعار السلع عالميًا، وعدم توقيع وزارة المالية عقود تحوط من تلك الارتفاعات حتى الآن، سيؤدى إلى استمرار تراجع نسبة الفائض الأولى خلال العام المالى الحالى، عن المستويات المحققة فى السنوات السابقة.

وتابعت أن الفائض الأولى سيتراجع ليتراوح بين 0.6% و0.7% من الناتج المحلى الاجمالى، لأن الحكومة تأخرت فى إجراء عقود التحوط ضد ارتفاع أسعار السلع، وحتى إذا تم توقيع أى عقود منهم الآن؛ لن يظهر تأثيرها إلا على الربع الأخير من العام.

وكانت وزارة المالية، أعلنت توقيع اتفاق للتحوط ضد ارتفاع أسعار النفط فى موازنة العامين الماليين 2018 ــ 2019 و2019 ــ 2020 مع بنكى جى بى مورجان وسيتى بنك، لكن لم توقع أى اتفاق جديد للتحوط من أسعار السلع فى موازنة العام المالى الجارى أو الماضى، فيما أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنها تسعى لتوقيع اتفاق مع «سيتى جروب» للتحوط من ارتفاع أسعار القمح عالميا والتى تبلغ وارداتها منه 5.5 مليون طن سنويا.

وقال نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلى لدى «أرقام كابيتال»: إن استمرار ارتفاع أسعار السلع عالميا أهم بند يضغط على الموازنة العامة فى عدم تحقيق فائض أولى.

وأضاف «ولكن ما يجعلنا متفائلين فى الحفاظ على تحقيق فائض أولى حتى لو لم يكن على نفس معدلات السنوات السابقة، هو تحسن إيرادات الموازنة العامة خاصة من الإيرادات الضريبية».