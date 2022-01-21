برلمان النمسا يوافق على تطبيق التطعيم الإجباري ضد كورونا

قرر مجلس النواب النمساوي، اليوم الخميس، وبأغلبية كبيرة، تطبيق التطعيم الإجباري العام ضد كورونا.

ويتعين أن يوافق مجلس الولايات على القانون حتي يصبح ساريا، وفي حال تطبيق هذا الإجراء، فإنها ستكون الخطوة الأوسع نطاقا في جميع دول الاتحاد الأوروبي، إذ أن إيطاليا واليونان تطبقان التطعيم الإجباري على كبار السن فقط.

وستعمل الحكومة على تعزيز الاستعداد لأخذ التطعيم لدى المواطنين من خلال منح جوائز بطاقات يانصيب بقيمة 500 يورو في صورة قسيمة صالحة للاستخدام في المتاجر والمطاعم، لكل عاشر شخص يحصل على اللقاح، وقد تم تخصيص مبلغ إجمالي يصل إلى 1.4 مليار يورو لهذا الغرض.

ومن المنتظر أن يسري التطعيم الإجباري على جميع المواطنين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، وسيتم استثناء الحوامل والأشخاص الذين تعذر أخذهم للتطعيم لأسباب صحية كما سيتم إعفاء المتعافين من مرض كوفيد-19 من أخذ التطعيم لمدة 180 يوما من إصابتهم بالمرض.

وسيتم تطبيق عقوبات مالية تصل إلى 3600 يورو بحق المخالفين للتطعيم الإجباري وسترتبط قيمة الغرامة بدخل كل فرد.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الولايات على هذه الخطوة في الثالث من فبراير المقبل، وتعد الموافقة مسألة شكلية.

ومن جانبه، دافع وزير الصحة النمساوي، فولفجانج موكشتاين، عن التطعيم الإجباري خلال جلسة البرلمان بوصفه عملا من أعمال التضامن والتماسك، وقال: "وكلما زاد عدد الأشخاص الحاصلين على تطعيم الحماية من كورونا، سيقل عدد الأشخاص الذين يتوفون بسبب تداعيات كورونا".