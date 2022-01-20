محافظ الفيوم يترأس اجتماع المجلس الإقليمي للسكان

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمى للسكان بالمحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتورة ميرفت عبدالعظيم عضو مجلس النواب، والأستاذة إيناس جبيلي مدير المجلس القومى للسكان بالفيوم، والأستاذة ليلي طه مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، وأعضاء المجلس.



خلال الاجتماع، استعرضت مدير المجلس القومي للسكان بالفيوم، مجموعة من المؤشرات والاحصائيات الحيوية المتعلقة بالقضية السكانية، وما تم إنجازه خلال عام 2020/2021، وكافة الجهود التي قامت بها الجهات الشريكة لمجابهة مخاطر الزيادة السكانية.



كما استعرضت خطط المجلس القادمة لعام 2022 في مجالات التوعية وتغيير سلوكيات المواطنين، وحملات التوعية التي يقوم بها المجلس والجهات الشريكة فى القري والمناطق الأكثر احتياجاً، ولفتت إلي محاور الخطة والتي تشمل محور مجابهة الزيادة السكانية والصحة الإنجابية، ومحور التعليم، ومحور الشباب وصحة المراهقين، ومحور تمكين المرأة، ومحور التواصل الاعلامي والمجتمعي.



وأشار محافظ الفيوم، إلى أهمية مواجهة القضية السكانية وتحدياتها المختلفة، كونها تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد ومعدلات التنمية، مؤكداً أن المحافظة تسعى جاهدة لتنفيذ خطة طموحة لخفض معدلات الزيادة السكانية.



وأكد علي ضرورة تضافر جهود كافة الجهات الشريكة، والعمل بروح الفريق الواحد، لتنفيذ برامج الخطة القومية للسكان علي الوجه الأكمل، لتحقيق النتائج المستهدفة مجال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة خلال المرحلة القادمة، ورفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية، والاقتصاد القومى.



ووجه بضرورة تنظيم دورات تدريبية للعاملين بوحدات السكان واللجان السكانية الفرعية، للتعريف بكيفية احتساب المؤشرات الحيوية بالقرى المختلفة، بالتنسيق مع مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية.