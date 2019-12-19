نواب الكونجرس الأمريكي يقدمون مشروع قانون لحماية أوكرانيا من روسيا

طرح أعضاء الكونجرس الأمريكي مشروع قانون من الحزبين الديمقرطي والجمهوري لتعزيز صلاحيات الرئيس جو بايدن في دخول اتفاقات مع أوكرانيا لإعارة و تأجير معدات عسكرية لحماية المجتمعات المعرضة للخطر من غزو عسكري روسي، وفقا لبيان صحفي.



وقدمت عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية جين شاهين، وهي عضوة بارزة بلجنة العلاقات الأجنبية بالمجلس، مشروع القانون إلى جانب نواب آخرين قالوا إن مشروع القانون سوف يمكن بايدن من تقديم "إمكانيات دفاعية حاسمة لأوكرانيا وأن يظل حازما في وجه الكرملين"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء



وقالت شاهين: "سيدفع الكرملين ثمنا باهظا إذا صعد هذه الأزمة، وأن الولايات المتحدة سوف تقدم كل الدعم لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها".



كان بايدن قد حذر روسيا بأنها سوف تدفع ثمنا باهظا حال دخول قواتها أوكرانيا .



يأتي التحذير على خلفية اتهام امريكا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لروسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا لغزوها، ولكن موسكو تنفي ذلك، وقالت إن حشد القوات يأتي ردا على تعزيز الناتو لقواته في الدولة السوفيتية السابقة.