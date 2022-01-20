الفتاة زارا رذرفورد تعود إلى بلجيكا بعد جولة بمفردها حول العالم

عادت زارا رذرفورد، التي تبلغ من العمر 19 عاما، إلى بلجيكا اليوم الخميس، بعد جولة حول العالم شملت 52 دولة في خمس قارات، مما قد يجعل منها المرأة الأصغر سنا التي تقوم بمثل هذه الجولة بمفردها.



وأظهرت لقطات بث مباشر هبوط رذرفورد في مطار كورتريك ويفلجيم، المحطة الأخيرة.



وانطلقت رذرفورد من بلدة كورتريك البلجيكية في أغسطس في جولة استكشافية استغرقت 156 يوما، في محاولة لتحطيم الرقم القياسي العالمي.



ولا يزال يتعين التأكيد رسميا من قبل موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية ما إذا كانت الفتاة حققت ذلك. وتتوقع رذرفورد الحصول على لقب أصغر امرأة تكمل هذا الإنجاز، وكذلك أصغر شخص، من الجنسين، يقوم بالجولة بمفرده على متن طائرة خفيفة.



وحال التأكيد الرسمي، تكون رذرفورد تفوقت على صاحبة الرقم القياسي الحالي، الأمريكية شايستا وايز، التي قامت بجولة حول العالم بمفردها وهي في الثلاثين من عمرها في عام 2017. أما صاحب الرقم القياسي من الرجال، فقام بالجولة وعمره 18 عاما.



وروجت رذرفورد، التي تحمل الجنسيتين البلجيكية والبريطانية، لرحلتها الملحمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل جذب المزيد من النساء والفتيات المهتمات بالطيران أو العلوم والهندسة على نطاق أوسع.



وبحسب موقعها على الانترنت، حلقت رذرفورد بطائرة خفيفة الوزن منتجة في أوروبا تسمى "شارك" (القرش) قادرة على الطيران بسرعة 300 كيلومتر في الساعة.