 تعليم شمال سيناء: 82 لجنة جاهزة لامتحانات الشهادة الإعدادية - بوابة الشروق
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تعليم شمال سيناء: 82 لجنة جاهزة لامتحانات الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم شمال سيناء
وكيل تعليم شمال سيناء
مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 1:30 ص | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 1:30 ص

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، عن جاهزية مدارس المحافظة لامتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول.

وأوضح حمزة رضوان أن إجمالي عدد الطلاب (٨٤١٠) طالب وطالبة مقسمين على (٨٢) لجنة على مستوى المحافظة كالآتى: إدارة العريش عدد الطلاب (٤١٩٠) واللجان (٢٧) لجنة، إدارة بئرالعبد عدد الطلاب (٢٢٨١) واللجان (٢٢)، إدارة الشيخ زويد عدد الطلاب (٧٩١) واللجان (٩)، إدارة رفح عدد الطلاب (٦٠٩) واللجان (٣)، إدارة الحسنة عدد الطلاب (٣٧١) واللجان (١٣)، إدارة نخل عدد الطلاب (١٦٨)، اللجان (٧).

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