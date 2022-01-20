مرور موكب احتجاجات مناوئة لتدابير كورونا أمام مسكن عمدة مدينة ألمانية

أكد متحدث باسم سلطات مدينة جيرا بشرق ألمانيا، اليوم الأربعاء أن موكب احتجاجات مناوئة للتدابير الحكومية لمكافحة كورونا مر من أمام منزل عمدة المدينة يوليان فونراب مساء أمس الثلاثاء.

يذكر أن هذه الاحتجاجات لم يتم الإخطار بها مسبقا.

وبحسب بيانات الشرطة، شارك نحو 1200 شخص في الموكب الذي جاب قلب المدينة بالكامل تقريبا، وردد المحتجون شعارات وأعربوا عن استيائهم بصوت عال.

وكتب بودو راميلوف، رئيس حكومة ولاية تورينجن (تقع فيها مدينة جيرا) عبر تويتر أن التوجه إلى منازل المسؤولين السياسيين ومحيطهم الخاص لا يمثل شيئا آخر سوى الترهيب، مضيفا: " لا يمكن لأحد أن يختلق العذر ويدعي أنهم فقط ضلوا الطريق".

وتفحص الشرطة حاليا مقطع فيديو تمت مشاركته على مواقع للتواصل الاجتماعي يُعْتَقَد أنه تم تصويره في جيرا أول أمس الاثنين ويظهر فيه عدة أفراد شرطة وهم يثبتون رجلا على الأرض.

وكانت التصريحات الصادرة عن الشرطة أفادت بأن نحو 3500 شخص من المناوئين لتدابير كورونا جابوا المدينة أول أمس.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الفيديو يظهر استخداما مباشرا للقوة ضد الرجل.

وأوضحت تصريحات الشرطة أن الرجل/52 عاما/ تعدى على شرطي من قوات الانتشار السريع ثم أبدى مقاومة كبيرة بعد ذلك للإجراءات الشرطية وأضافت الشرطة أنه حاول أيضا أن يسلب هراوة من شرطي، وذكرت الشرطة أن استخدام العنف المباشر ضد الرجل أفقده الوعي لفترة وجيزة مشيرة إلى أنه تم تقديم الإسعافات الأولية له على الفور ثم تم نقله إلى المستشفى لتقييم حالته طبيا.

وقالت الشرطة إن شخصا حرر بلاغا أمس ضد أفراد منها، وذكرت أن التحقيقات جارية.