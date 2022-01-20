 ولي العهد السعودي ومبعوث الرئيس الروسي يبحثان أوجه العلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ولي العهد السعودي ومبعوث الرئيس الروسي يبحثان أوجه العلاقات الثنائية

أ ش أ
نشر في: الخميس 20 يناير 2022 - 2:19 م | آخر تحديث: الخميس 20 يناير 2022 - 2:19 م

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض الجانبان، خلال لقائهما اليوم الخميس بالرياض وفقا لوكالة الأنباء السعودية، تطورات الأحداث في سوريا.

حضر اللقاء وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني السعودي الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، كما حضره من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا السفير ألكسندر كينشاك.

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