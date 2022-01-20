لجنة أطباء السودان: مقتل شخص أثناء فض المتاريس بأم درمان

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مساء الأربعاء، عن مقتل شخص، أثناء فض المتاريس بمنطقة أم درمان.

وقالت اللجنة في بيان صحفي: "ارتقت قبل قليل روح شهيد لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته برصاص حي في الصدر من قبل قوات السلطة الانقلابية أثناء فض المتاريس بمنطقة أم درمان. ما زالت القوات الانقلابية تمارس الوحشية والعنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين".

كان المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي ديفيد ساترفيلد وصل إلى السودان لإجراء محادثات أزمة، وسط تصاعد التوقعات بصدور رد قوي من جانب الولايات المتحدة على الاضطرابات والعنف الذي تشهده البلاد.

ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن زيارة المبعوث الأمريكي ومساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية "مولي في" تأتي في وقت توقفت فيه الأنشطة في معظم أنحاء العاصمة الخرطوم.

وقامت الكثير من الأعمال بإغلاق أبوابها وانتشرت المتاريس في الشوارع في إطار دعوات لعصيان مدني، بعد سقوط المزيد من القتلى في احتاجاجات مطالبة بحكم مدني الاثنين الماضي.

وقُتل ما لا يقل عن 72 شخصا وأصيب نحو 2200 منذ أطاح الجيش في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بالحكومة المدنية.