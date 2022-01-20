السعودية تؤكد ضرورة إيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل ‏الدولة اللبنانية

أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، ضرورة إيقاف "هيمنة حزب الله اللبناني الإرهابي على مفاصل ‏الدولة اللبنانية‏".

وأعرب نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي ونشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، عن "وقوف المملكة إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق".

ودعا جميع القيادات اللبنانية إلى تغليب مصالح شعبها، والعمل على تحقيق ما يتطلع إليه ‏الشعب اللبناني الشقيق من أمن واستقرار ورخاء".

وجدَّد نائب مندوب السعودية "التأكيد على ‏تمسك المملكة بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية ‏المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين".

وشدد على "أهمية ‏السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط، وأنه خيار استراتيجي لإنهاء أحد أطول وأعقد الصراعات ‏التاريخية التي شهدها العالم المعاصر، وذلك على أساس حلّ الدولتين، ووفقاً للمرجعيات الدولية، ‏ومبادرة السلام العربية لعام 2002،التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ‏‏1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلال إسرائيل جميع الأراضي العربية ‏بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية".

وذكر العتيق، أنه "حان الوقت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بمسؤولياتهما تجاه نصرة الشعب ‏الفلسطيني والقضية الفلسطينية".