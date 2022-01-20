كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وكوريا الجنوبية، مسجلة 1.9 مليار دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 1.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 23.6%.

ووفق بيانات الجهاز، ارتفعت قيمة الواردات المصرية من كوريا الجنوبية لتصل إلى 1.4 مليار دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 938.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 44.8%، بينما انخفضت قيمة الصادرات المصرية لكوريا الجنوبية لتسجل 560.2 مليون دولار مقابل 613.5 مليون دولار، خلال فترتي المقارنة بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.

وتمثلت أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى كوريا الجنوبية خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2021 في الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 455 مليون دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 42 مليون دولار، أغذية حيوانات بقيمة 32 مليون دولار، مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 18 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 3 مليون دولار.

أما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من كوريا الجنوبية فتمثلت في الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 328 مليون دولار، وسيارات وجرارات ودراجات بقيمة 266 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 195 مليون دولار، قاطرات وعربات وأجهزة إشارة للسك الحديدية بقيمة 182 مليون دولار، أجهزة للبصريات والسينما بقيمة 92 مليون دولار.

وأشار جهاز الإحصاء إلى أن قيمة الاستثمارات الكورية الجنوبية في مصر بلغت 19.7 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 12.1 مليون دولار خلال نفس العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 62.9%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بكوريا الجنوبية 7.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 5.2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 49.1 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الكوريين الجنوبيين العاملين في مصر 3.5 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 3.4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 4.4 %.

وسجـل عـدد سكان كوريا الجنوبية 51.3 مليون نسمة عام 2021.

وبلغ عـدد المصريين المتواجديـن بدولة كوريا الجنوبية طبقا لتقديرات البعثة 2000 مصري حتى نهاية 2020.