حملة نظافة بشوارع مدينة ملوي بالمنيا وإزالة حالة استكمال بناء بدون ترخيص

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أعلن اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي بالمنيا، استمرار أعمال النظافة وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والبناء المخالف.

ونظمت الوحدة حملة للنظافة العامة بنطاق شوارع المدينة مساءً تحت إشراف محمد عبد الغني نائب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الأحياء، حفاظا على صحة المواطنين، وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

كما نفذت الوحدة المحلية لمجلس قروى قلندول برئاسة صالح خيرى رئيس القرية، وبمعاونة فنيين التنظيم، حملة لمتابعة التعديات بالبناء، وخلال الحملة تم رصد حالة استكمال بناء بدون ترخيص بقرية قلندول، وعلى الفور تم إزالة المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالف.